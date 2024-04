Leverkusens Meistercoach Wie Alonso seinen ersten Titel als Trainer sieht

Aber es soll nicht der letzte Titel in dieser Saison bleiben. Am 25. Mai steht das Finale des DFB-Pokals gegen den kriselnden Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern an, zudem geht es am Donnerstag mit dem Viertelfinal-Rückspiel bei West Ham United weiter. Viel Zeit bleibt also nicht, um die erste Meisterschaft in der Geschichte des Werksklubs zu verarbeiten. „Vielleicht brauchen wir ein bisschen, um zu begreifen, was wir erreicht haben“, sagte Alonso, der als Spieler eigentlich ziemlich viel Erfahrung damit hat, selbst die größten Erfolge zu verarbeiten. Aber: „Als Trainer so einen Titel zu gewinnen, ist etwas total anderes. Die Entscheidungen, die man treffen muss, sind viel intensiver. Das kann man nicht damit vergleichen, als Spieler Meister zu werden.“