Bayers Fußballboss Wie Werner Wenning die erste Meisterschaft sieht

Der Titel kommt indes nur bedingt überraschend. Mit 16 Punkten Vorsprung ist Leverkusen Meister geworden, der Triumph hatte sich seit Wochen abgezeichnet. Doch die Nerven flatterten nicht – im Gegenteil. Das 5:0 gegen Bremen als Zwischenstation einer laufenden Serie von inzwischen wettbewerbsübergreifend 43 Partien ohne Niederlage war das nächste Ausrufezeichen. Die Mannschaft, so viel war klar, wollte überhaupt nichts mehr anbrennen lassen. Wenning hatte zwar nicht direkt die Über-Saison des Werksklubs kommen sehen, aber durchaus ein gutes Gefühl. So war er am Sommer zum Beispiel zu Besuch in Bayers Trainingslager in Österreich, um sich aus nächster Nähe anzuschauen, wie sich die Mannschaft macht.