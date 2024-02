Bayer Leverkusens Angreifer Wie Nathan Tella seine Familie überraschte

Das Topspiel Bayer 04 gegen Bayern München war ein fußballerisches Weltereignis. In 200 Ländern wurde die Partie übertragen, das Interesse am Duell Erster gegen Zweiter weckte gesteigertes internationales Interesse an der Bundesliga, natürlich auch in England. Die Familie von Nathan Tella war natürlich auch live dabei – und dürfte einigermaßen verdutzt gewesen sein, dass der 24-Jährige gegen den Rekordmeister in der Anfangsformation stand. „Ich habe ihnen nicht verraten, dass ich in der Startelf stehe, es war eine schöne Überraschung für sie“, sagte der im 40 Kilometer nördlich von London gelegenen Stevenage geborene nigerianische Nationalspieler nach dem Training der Werkself an diesem Dienstag.