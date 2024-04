Leistungsprinzip in Leverkusen Wie der Konkurrenzkampf Bayer Leverkusen beflügelt

Konkurrenz belebt das Geschäft, heißt es. Bayer Leverkusen füllt die gängige Phrase in dieser Saison mit Leben. Ein zentraler Grund für den Erfolg der Werkself ist der Konkurrenzkampf im Kader. Durch Zugänge und das Leistungsprinzip von Trainer Xabi Alonso hat sich ein im besten Sinne sportlicher Wettbewerb entfaltet, der die Profis zu Höchstleistungen treibt. Ein Überblick.



Tor Früh legte sich Alonso fest, dass Matej Kovar in allen Pokalspielen Bayers Kasten hütet. Der 23-jährige Tscheche kam im vergangenen Sommer und gilt als designierter Nachfolger von Nummer eins Lukas Hradecky. Mit 34 Jahren ist der Finne im Spätherbst seiner Karriere angekommen. In der Vergangenheit fiel er auch durch grobe Patzer auf, nun ist er mit 13 Ligaspielen ohne Gegentor bei 27 Einsätzen der Schlussmann mit den meisten „weißen Westen“. Kovar hat in Pokal und Europa League mehrfach bewiesen, was in ihm steckt, zuletzt beim 4:0 gegen Fortuna Düsseldorf, als er eine Großchance von André Hoffmann parierte. Alonso sieht beide Keeper auf Augenhöhe.



Abwehr In Jonathan Tah, Edmond Tapboba, Odilon Kossounou, Piero Hincapie und Bayern-Leihgabe Josip Stanisic verfügt Bayer über eine Riege starker Innenverteidiger, die um die Plätze in Alonsos favorisierter Dreierkette ringen. Inzwischen kann der Coach nach Belieben rotieren, ohne dass ein nennenswerter Qualitäts- oder Leistungsverlust zu sehen ist. Tah ist allerdings in der Form seines Lebens und einer der wenigen Profis, die im Grunde gesetzt sind. Stanisic war in der ersten Saisonhälfte unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten, doch er nutzte die Abwesenheit von Tapsoba und Kossounou während des Afrika-Cups, um sich in den Vordergrund zu spielen. Auch Hincapie hat den Konkurrenzkampf längst angenommen und kommt auf deutlich mehr Einsätze als in der Hinrunde.



Außenverteidiger Durch die doppelte Muskel-Sehnenverletzung von Sommerzugang Arthur ist Jeremie Frimpong ohne Wettbewerb? Mitnichten. Nathan Tella, der ebenfalls vor der Saison zur Werkself stieß, macht dem Niederländer Dampf. Er kam eigentlich als Außenangreifer vom englischen Zweitligisten FC Southampton, hat aber von Anfang an betont, auch die Rolle des rechten Außenverteidigers anzunehmen, wenn es der Trainer verlangt. Der lobte Tella unlängst: „Nathan ist immer gefährlich und attackiert gut. Er verdient es, zu spielen. Wir haben auf vielen Positionen eine sehr gesunde Konkurrenz.“ Das gilt allerdings nur mit Abstrichen für Alejandro Grimaldo. Auf der linken Seite ist der Spanier beinahe alternativlos, nur Hincapie schlüpft ab und an in die für ihn ungewohnte Rolle des 28-Jährigen. Nicht umsonst ist Grimaldo der Profi mit den meisten Spielminuten.



Defensives Mittelfeld Durch die Verpflichtung von Granit Xhaka hat sich in Bayers Zentrale die Hierarchie verschoben. In der Hinrunde war Robert Andrich der Leidtragende, sein Stammplatz war vorerst weg. Doch im Januar bremste eine Muskelverletzung den formstarken Positionskonkurrenten Exequiel Palacios aus – und Andrich war mit überzeugenden Leistungen an Xhakas Seite zur Stelle. Inzwischen hat sich der deutsche Nationalspieler ein Stück weit in der ersten Elf festgespielt, doch Palacios ist nach erneuten muskulären Problemen wieder fit und einsatzbereit.



Offensives Mittelfeld Sommerzugang Jonas Hofmann war im ersten Halbjahr ein Erfolgsgarant, inzwischen haben ihm Amine Adli und Tella ein wenig den Rang abgelaufen. Vor Weihnachten kam der ehemalige Mönchengladbacher auf sieben Vorlagen und fünf Tore in der Liga, nach der Winterpause blieb es bis heute bei einem Assist. Die Formschwäche des 31-Jährigen fällt angesichts der guten Leistungen der Konkurrenten kaum ins Gewicht. Beim 1:0 zuletzt in Berlin saß Hofmann 90 Minuten auf der Bank – trotz der frühen Verletzung von Adam Hlozek. Der einzige Spieler, an dem wegen konstant starker Leistungen im offensiven Mittelfeld kein Weg vorbei führt, ist Florian Wirtz.



Sturm Als sich Victor Boniface im Januar bei der nigerianischen Nationalmannschaft verletzte, fragten sich viele, wie Bayer den weit über den Afrika-Cup hinausreichenden Ausfall des Topscorers kompensieren will. Patrik Schick war ein Teil der Antwort. Der Tscheche wurde nicht nur rechtzeitig fit, um in der brisanten Phase rund um das Kontinentalturnier einzuspringen, er lieferte vor allem in den Wochen danach ab. Beim 2:1 gegen Hoffenheim erzielte er in letzter Sekunde den Siegtreffer, beim 3:2 gegen Quarabag Agdam schnürte er in der Nachspielzeit gar einen Doppelpack. Zudem kam Borja Iglesias im Winter auf Leihbasis von Betis Sevilla, um etwaige Personalengpässe zu verhindern. Der Stürmer ist zwar noch ohne Treffer, aber nicht ohne Lobby bei Alonso, ebenso wie Hlozek, der aber in den kommenden Wochen mit einer Verletzung am Sprunggelenk ausfällt.