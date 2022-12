Weihnachten 2022 Wie die Profis der Werkself anderen helfen

In dem südasiatischen Land, aus dem Amiris Familie einst geflohen ist, leben viele Menschen in bitterer Not. Es fehlt oft schon an den einfachsten Dingen. Derzeit ist jeder dritte Einwohner Afghanistans auf humanitäre Hilfe angewiesen. „Ich weiß nicht, was Hunger ist. Ich weiß nicht, was Angst ist – und das sollte auch kein Mensch auf dieser Welt fühlen“, betont Amiri. „Gerade wenn man den Blick über die Grenzen Deutschlands hinaus richtet, merkt man, dass nichts selbstverständlich ist. Was hierzulande nicht der Rede wert ist, hilft in Afghanistan ganzen Familien durch den Winter.“