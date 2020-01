3:4-Niederlage im Trainingslager : Werkself verliert turbulenten Test gegen den FC Utrecht

La Manga Die Fehler einer schwachen ersten Halbzeit kann die Mannschaft von Trainer Peter Bosz bis zum Schlusspfiff nicht mehr ausbügeln. Am Ende steht eine 3:4-Niederlage für den Bundesligisten.

Zum Abschluss des Trainingslagers in La Manga standen für die Werkself am Freitag zwei Testspiele auf dem Programm. Gegen den niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Nicht zum Einsatz kam Sven Bender, der sich im Training am Vortag bei einem Zweikampf eine Prellung am Oberschenkel zugezogen hatte. Bei einem Punktspiel hätte der Abwehrchef wohl trotz der Blessur gespielt, aber so zog es Trainer Peter Bosz vor, den 30-Jährigen zu schonen.