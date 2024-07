Wechsel steht wohl unmittelbar bevor Was Martin Terrier in die Werkself bringt

Der Kader von Bayer Leverkusen für die neue Saison nimmt Gestalt an. Nach Mittelfeldspieler Aleix Garcia (FC Girona/18 Millionen Euro), Innenverteidiger Jeanuel Belocian (Stade Rennes/15 Millionen Euro) und Abwehrtalent Andrea Natali (FC Barcelona U18/ablösefrei), der vorerst in der U19 spielen soll, will der Werksklub nun auch in der Offensive aufrüsten. In Martin Terrier soll ein erfahrener Angreifer zum Doublegewinner kommen – ebenfalls von Stade Rennes. Der 27-Jährige soll knapp 20 Millionen Euro kosten, andere Berichte gehen von 22 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen aus. Wer ist der 1,84 Meter große Linksaußen, der variabel einsetzbar ist?