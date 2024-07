Bayers neuer Angreifer Was Martin Terrier an Florian Wirtz so imponiert

Die Geburtsstunde von Martin Terriers inzwischen zum Markenzeichen gewordenen Torjubel ist der 21. August 2022. Am dritten Spieltag der Ligue 1 empfingen der Stürmer und Stade Rennes den AJ Ajaccio. Nach Vorlage von Adrien Truffert schoss der Sommerzugang von Bayer 04 den Ball ins linke untere Ecke und mimte in Anschluss daran vor der eigenen Fankurve einen Dartspieler nach. Die Geste war zugleich ein Gruß an einen Freund, mit dem Terrier zu der Zeit trainiert und in den Pausen gemeinsam auf die Dartscheibe geworfen hatte. Weshalb er auch schon bald in der BayArena imaginäre Pfeile werfen möchte, was ihn am Werksklub besonders gereizt hat und auf welchen Mitspieler er sich am meisten freut, erzählte der 27-Jährige jetzt bei seiner Vorstellung. Martin Terrier über. . .