Leverkusener Nationalspieler Was Bayers DFB-Trio aus der EM lernen kann

Es sind Bilder, die sich für lange Zeit in das kollektive Fußballgedächtnis einbrennen: Thomas Müller steht weinend auf dem Rasen, Toni Kroos winkt ein letztes Mal den Fans zu, konsterniert und ebenfalls den Tränen nah, Manuel Neuer, der sich sein Trikot über das Kinn zieht und mit leeren Augen in die Ferne starrt. Die Europameisterschaft 2024 endet nicht nur für die drei Ikonen der deutschen Nationalmannschaft maximal frustrierend, sondern auch für das Trio von Bayer Leverkusen, das bei dem Heimturnier zwar nicht durchweg überzeugte, aber dennoch eine wichtige Rolle in den Plänen von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielen dürfte.