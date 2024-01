Fünf Erkenntnisse Was Bayers Test über den Ligastart verrät

Leverkusen · Bei Bayer Leverkusens 4:1 im Testspiel gegen den FC Venedig sammelt Trainer Xabi Alonso Erkenntnisse, die hilfreich für den Pflichtspielauftakt am Samstag in Augsburg sein können. Eine wichtige Frage stellt sich in der Abwehr.

08.01.2024 , 17:00 Uhr

Bayer Leverkusens Jonathan Tah (r.) gratuliert Adam Hlozek zu seinem Treffer zum 2:0 gegen den FC Venedig. Foto: Imago/Jürgen Schwarz