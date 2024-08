Bayer Leverkusens Abwehr-Star Warum Edmond Tapsoba nicht an einen Wechsel denkt

Und dann ist da noch Tapsoba, der zwischen all den großen und kleinen Ungewissheiten in Bayers Defensive beinahe wie ein Fels in der Brandung wirkt. Gelassen ist der Nationalspieler ohnehin – auf und neben dem Platz. In seiner sportlichen Heimat hat er sich längst eingelebt. Einfach sei das nicht gewesen, am Anfang habe ihm die Umgewöhnung ein paar Schwierigkeiten bereitet, sagt er rückblickend. „Ich bin in Leverkusen als Mensch und als Fußballer sehr gereift, durfte mit vielen tollen Spielern zusammenspielen. Ich bin hier sehr glücklich und werde weiter alles für diese Mannschaft geben. Durch das, was wir mit Bayer erreicht haben, kennen mich die Menschen nun in vielen Teilen Afrikas. Ich bin sehr stolz, Teil dieses Teams zu sein.“