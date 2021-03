„Das hat er sich verdient“ : Bayers Bosse begrüßen DFB-Nominierung von Wirtz

Leverkusen Der 17-jährige Offensivspieler von Bayer Leverkusen steht vor seinem Länderspieldebüt bei der A-Nationalmannschaft. Sportgeschäftsführer Rudi Völler, Sportdirektor Simon Rolfes und Trainer Peter Bosz halten das keineswegs für verfrüht.

Allerdings ist auch dem Toptalent in den vergangenen Wochen anzumerken, dass es bei Bayer eine lange Saison mit vielen Englischen Wochen war. Nach seiner durchweg überzeugenden Hinrunde erlebte der Teenager in den vergangenen Wochen beinahe erwartungsgemäß eine schwächere Phase. Das ist bei der Entwicklung von jungen Profis indes obligatorisch. Hinzu kam eine Corona-Infektion, die Wirtz Anfang März für knapp zwei Wochen zwangspausieren ließ.

Wirtz hat für Bayer in dieser Saison bereits 30 Pflichtspiele absolviert und war dabei an 14 Toren direkt beteiligt (sieben Treffer, sieben Vorlagen). Das sind Werte, die Erinnerungen an den zum FC Chelsea gewechselten Kai Havertz wecken, der allerdings im Vergleich etwas länger als der gebürtige Pulheimer brauchte, um in der Bundesliga nachhaltig Fuß zu fassen – und womöglich auch in der Nationalmannschaft.