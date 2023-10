Bayer Leverkusens Torjäger Victor Boniface warnt die Werkself vor Molde

Der Spanier misst dem zweiten Gruppenspiel eine hohe Bedeutung für Bayers weiteren Verlauf in der Europa League bei. „Wir haben gegen Häcken gut angefangen“, betont er mit Blick auf das 4:0 zum Auftakt gegen den Meister Schwedens, „aber es gibt noch viel Arbeit für uns. Molde spielt gut, sie haben eine Gewinnermentalität und sind in den vergangenen Jahren mehrmals Meister geworden. Es wird ein schwieriges Spiel.“ Sportgeschäftsführer Simon Rolfes stößt ins gleiche Horn: „Sie sind in der Qualifikation zur Champions League nur knapp gegen Galatasaray Istanbul ausgeschieden. Wir brauchen am Donnerstag eine Topleistung“, ist er überzeugt.