Bayers Torjäger Boniface entwickelt sich zu einer Attraktion der Bundesliga

Sechs Tore und zwei Vorlagen stehen nach fünf Ligaspielen in seiner Bilanz. Das ist für sich genommen schon eine beeindruckende Statistik, aber längst nicht der einzige Qualitätsnachweis des Angreifers. Er ist auch technisch versiert, hat eine gute Übersicht, setzt seine Teamkollegen in Szene, wagt auch mal ein Kabinettstückchen oder Schussversuche von der Mittellinie. Er ist immer in der Lage, für ein anerkennendes Raunen im Stadion zu sorgen – und zwar bei Fans beider Mannschaften.