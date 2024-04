Harsche Kritik an Felix Zwayer Leverkusens später Ausgleich bringt Stuttgart in Rage

Für Alonso ist es die vierte. Er ist am kommenden Sonntag in Frankfurt gesperrt, vorher geht es am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Europa League aber noch zur AS Rom (21 Uhr/RTL). „Es ist eigentlich nichts Besonderes auf der Bank passiert“, sagte er. „Um ehrlich zu sein, verstehe ich die Gelbe Karte nicht, aber ich muss es akzeptieren.“ Warum der Last-Minute-Wahnsinn allmählich zum Regelfall in Leverkusen wird, ist ihm ebenfalls ein Rätsel: „Es gibt keine Erklärung, warum das im Fußball passiert.“