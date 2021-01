Zehn Tage nach Ligaspiel : Bayer hat gegen Frankfurt die Chance zur Revanche die Chance zur Revanche

Leverkusen Am Dienstag (20.45 Uhr) empfängt Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt zum Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal. In der Liga behielten die Hessen zuletzt knapp die Oberhand gegen die Werkself. Top-Talent Florian Wirtz bekommt erneut eine Pause.

Ein halbes Jahr nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Bayern München hat Peter Bosz seinen Wunsch nach einer zweiten Chance bekräftigt. „Dieses Mal wollen wir es gewinnen“, sagte der Trainer von Bayer Leverkusen. Bis zum Endspiel in Berlin ist es aber noch ein weiter Weg für den 57-Jährigen und die Werkself. Zunächst müssen die Rheinländer im Nachholspiel am Dienstag (20.45 Uhr) in der 2. Runde Eintracht Frankfurt schlagen. Dass das keine einfache Aufgabe wird, hat das Aufeinandertreffen beider Klubs in der Liga gezeigt.