Gegen Sittard und Eupen : Bayer Leverkusen verliert zwei Testspiele an einem Tag

Bayer Leverkusen verliert zwei Testspiele an einem Tag

Leverkusen Trotz der Rückkehr seiner Nationalspieler hat Bayer Leverkusen seine beiden Testspiele am Samstag verloren. Gegen Eupen verspielte die Werkself eine 3:0-Führung.

Auf dem Rasen des Nachwuchsleistungszentrums am Kurtekotten hat Bayer 04 Leverkusen das erste Testspiel am Samstag gegen Fortuna Sittard mit 0:1 (0:1) verloren. Für Trainer Peter Bosz war dennoch nicht alles schlecht: „Mit dem ersten Spiel bin ich nicht zufrieden, da haben wir nicht gut gespielt. Im zweiten Spiel waren die ersten 30 Minuten sehr gut, aber dann hat man gesehen, dass wir müde geworden sind und einfache Ballverluste hatten.“

Nach dem 4:0-Erfolg zum Start in die Vorbereitung beim Regionalligisten Wuppertaler SV konnte Bosz gegen den niederländischen Erstligisten wieder auf seine Nationalspieler zurückgreifen. Angeführt von Kai Havertz, der seine Premiere als Bayer-Kapitän feierte, übernahm Leverkusen früh die Kontrolle über das Spiel. Abspielfehler, zu wenig Tempo sowie Unkonzentriertheiten bei der Ballannahme erstickten aber viele Möglichkeiten schon im Keim.

Das änderte sich nach rund 20 Minuten – zumindest für eine kurze Zeit. Zunächst scheiterte Lucas Alario aus kurzer Distanz an Fortunas Keeper Alexei Koselev (21.), dann traf U19-Innenverteidiger Kevin Bukusu nach einer Ecke von Kerem Demirbay den Pfosten (22.). Wiederum nur zwei Minuten später hatte Demirbay das 1:0 auf dem Fuß, schloss aus aussichtsreicher Situation aber überhastet ab und verfehlte deutlich.

Die nicht genutzten Chancen rächten sich. Nach einem Angriff über die rechte Abwehrseite von Bayer 04 probierte es Jonathan Benteke, der Bruder des belgischen Nationalspielers Christian Benteke, aus kurzer Distanz. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und Bayer-Keeper Niklas Lomb konnte den Ball nur noch zur Seite abwehren, wo Rasmus Karjalainen stand und per Kopf zur Gäste-Führung traf.

Die erste gute Gelegenheit nach dem Seitenwechsel hatte Bayers Sommer-Zugang Moussa Diaby (48.), der im Vergleich zur Partie in Wuppertal dieses Mal aber deutlich unauffälliger agierte.

Nach einigen Wechseln auf beiden Seiten verflachte die Partie dann aber zunehmend. Der eingewechselte Jugendspieler Seymour Fünger verpasste nach einem scharf getretenen Freistoß von Demirbay den Ausgleich und es blieb beim knappen Vorsprung der Gäste (74.), bei denen der ehemalige Dortmunder Felix Passlack in der Startformation stand.

Im zweiten Testspiel des Tages traf die Werkself auf KAS Eupen - und verspielte beim 3:4 (3:2) einen Drei-Tore-Vorsprung. Den ersten Aufreger vor 1000 Zuschauern gab es bereits nach fünf Minuten: Nach Foul an Kevin Volland zeigte der Unparteiische Alexander Busse auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an - und scheiterte am Schlussmann der Belgier. Lange ärgern brauchten sich die Anhänger von Bayer 04 jedoch nicht. Schon zwei Minuten später gelang Paulinho der Führungstreffer, ein von Lars Bender erzwungenes Eigentor brachte das 2:0 (14.).