Vertrag bis 2028 Leverkusen verlängert mit Sport-Geschäftsführer Rolfes

Das macht sich an der momentanen Form der Werkself bemerkbar - nach zwölf Ligaspielen sind Nationalspieler Florian Wirtz und Co. noch ungeschlagen. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) empfängt die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso Borussia Dortmund zum Spitzenspiel des 13. Spieltages.