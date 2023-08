Sieg gegen Leipzig Bayer Leverkusen untermauert seine Ambitionen

„Wir waren in den Zweikämpfen nicht so da und Leverkusen hat das dann auch clever gemacht. Es ist nicht einfach, hier zu spielen, aber drei Gegentore sind zu viel“, sagte Rose. Der in Leverkusen zum Profi gereifte Leipziger Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs ergänzte: „Wir waren in den entscheidenden Situationen nicht konsequent genug.“ Seine Mannschaft habe in dieser Saison „große Ziele“ und müsse es künftig schlichtweg besser machen.