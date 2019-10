Vor dem Spiel gegen Atlético : Bayer-Trainer Peter Bosz schwärmt von Diego Simeone

Madrid Vor dem Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid gerät der Trainer der Werkself mit Blick auf seinen Kollegen ins Schwärmen. Trotzdem will der Niederländer freilich keine Punkte verschenken.

Die Ausgangslage ist relativ eindeutig: Bayer Leverkusen ist am Dienstagabend bei Atlético Madrid (18.55 Uhr) krasser Außenseiter. Formschwach und mit Personalsorgen tritt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz bei den Spaniern an – zudem gingen bereits die ersten beiden Partien in Gruppe D gegen Lokomotive Moskau (1:2) sowie Juventus Turin (0:3) verloren.