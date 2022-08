Bayer unter Druck : Seoane sucht nach dem passenden Ton

Leverkusen Nach Bayers Fehlstart ist Trainer Gerardo Seoane als Löser von Blockaden gefragt. Vor dem Spiel gegen Hoffenheim geht der Schweizer optimistisch voran und spricht von den „richtigen Tasten“, die er bei seinen Spielern treffen will.

Die Bundesliga ist natürlich auch in der Schweiz von Interesse, das Duell Bayer Leverkusen gegen TSG Hoffenheim hat aber einen besonderen Reiz. André Breitenreiter kam als Meistercoach des FC Zürich im diesem Sommer in den Kraichgau, Gerardo Seoane hat die Young Boys Bern gleich drei Mal zum Titel geführt – zuletzt 2021, ehe er nach Leverkusen wechselte. Das Duell der Schweizer Meistermacher spielt für den Trainer der Werkself allerdings keine Rolle. Wichtiger ist, dass er im dritten Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr), die ersten Punkte einfährt. „Solche Konstellationen kann es geben, aber wir können beide wahrscheinlich nichts damit anfangen“, betont Seoane. „Das steht zuhause in einer Vitrine, aber zählt jetzt alles nicht.“