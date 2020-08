Auch Katterbach und Oberdorf ausgezeichnet : Bayer-Talent Wirtz erhält Fritz-Walter-Medaille für DFB-Talente

Frankfurt Florian Wirtz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Noah Katterbach vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln sowie Lena Oberdorf vom Meister VfL Wolfsburg sind laut des DFB die besten Nachwuchsspieler*innen des Jahres.

Nach der Zwangspause durch die Coronavirus-Pandemie zählte er zum Profi-Kader und gab am 18. Mai bei Werder Bremen sein Debüt für das Team von Trainer Peter Bosz – mit 17 Jahren und 15 Tagen ist er damit der drittjüngste Debütant der Bundesliga-Historie. 19 Tage später schrieb der am 3. Mai 2003 in Pulheim geborene Mittelfeldspieler erneut Geschichte, als er im Spiel gegen den FC Bayern München zum 2:4-Endstand traf und damit jüngster Bundesliga-Torschütze überhaupt wurde.

„Florian ist ein außergewöhnlicher Junge, der alles mitbringt, um den deutschen Fußball in den kommenden Jahren vielleicht entscheidend mitzuprägen“, adelt Rudi Völler, Geschäftsführer Sport bei Bayer 04, das Talent. „Wir werden in Leverkusen alles dafür tun, um seine tolle Entwicklung auch in Zukunft voranzutreiben. Ich sehe ihn bei uns am richtigen Ort, denn Bayer 04 ermöglicht Nachwuchsspielern frühzeitig Spielpraxis auf Topniveau“, ergänzt Völler. Sein Sportdirektor Simon Rolfes findet: „So, wie sich Florian in seinem Alter auf höchstem Bundesliga-Niveau und auch auf europäischer Ebene schon präsentiert hat, ist diese Fritz-Walter-Medaille in jeder Beziehung gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz ist er noch ein junger Spieler, den wir weiter formen und entwickeln wollen. Wenn er in dieser Form und mit dieser Einstellung weitermacht, wird Florian mit Sicherheit eine wunderbare Karriere erleben.“