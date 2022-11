Heimspiel gegen Stuttgart : So will Bayer den versöhnlichen Jahresabschluss schaffen

So will Bayer den versöhnlichen Jahresabschluss schaffen

Leverkusen Bayer Leverkusen empfängt den erstarkten VfB Stuttgart zum letzten Ligaspiel des Jahres. Um den Aufwärtstrend fortzuführen, muss vor allem eine Schwäche abgestellt werden.

Kapitän Lukas Hradecky fasste nach dem 2:1-Sieg beim 1. FC Köln unter der Woche die Situation bei Bayer Leverkusen treffend zusammen. „Wir haben jetzt zum ersten Mal in dieser Saison einen Rückstand gedreht und zwei Spiele in Folge gewonnen“, resümierte der Torwart. „Es ist eigentlich unglaublich, dass wir im November darüber reden, aber da befinden wir uns momentan.“ Von euphorischer Stimmung kann bei der Werkself vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) also keine Rede sein. Stattdessen gehen die Profis kritisch mit der nach wie vor prekären Lage um.