Dauerhafte Adduktorenprobleme Bayer sucht anderen Weg für Patrik Schick

Die Saison geht in ihre heiße Phase. Für die Werkself gerät jede Partie in der Liga zum Schlüsselspiel für die Aufholjagd Richtung Champions-League-Plätze, dazu steht das Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom an. Einem Profi bleibt dabei nur die Rolle des Zuschauers: Patrik Schick. Der Stürmer laboriert inzwischen seit Monaten an nicht näher definierten Adduktorenbeschwerden, die nicht abklingen wollen. Die Entscheidung, auf eine Operation zu verzichten und es mit konservativer Behandlung zu versuchen, könnte sich als Bumerang herausstellen. Denn der treffsicherste Torjäger der Vorsaison wird auch auf absehbare Zeit nicht aktiv ins Geschehen eingreifen können.