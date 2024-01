Ersatz für Boniface? Bayers Stürmersuche führt nach Spanien

Die Hoffnungen der Ligakonkurrenz sind bislang enttäuscht worden. Die Werkself ist durch den Afrika-Cup nicht in ein Leistungsloch gefallen, stattdessen feierte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso nach dem 1:0 in Augsburg nun einen 3:2-Sieg in Leipzig. Im Gegensatz zu Odilon Kossounou (Elfenbeinküste), Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Amine Adli (Marokko) wird Victor Boniface aber auch weit über die Dauer des Kontinentalturniers fehlen. Der Nigerianer zog sich in der Vorbereitung auf den Afrika-Cup eine Adduktorenverletzung zu und fällt mindestens bis April aus. Das erzeugt einen gewissen Handlungsdruck.