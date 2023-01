Bayer strebt Aufholjagd an Für die Werkself wird es wieder ernst

Das Warten hat ein Ende – auch für Xabi Alonso. Nach der langen Winterpause freut sich der Trainer von Bayer Leverkusen auf den Anstoß der Partie bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag (17.30 Uhr). „Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt die Action und den Wettbewerb braucht“, sagt der Spanier. Für ihn, sein Team und die Bundesliga insgesamt geht es direkt wieder in die Vollen. Die erste Woche des Neuen Jahres hält drei Spiele bereit. Von einer wichtigen Weichenstellung für die Werkself zu sprechen, ist also nicht übertrieben.