Klassenunterschied im Derby Leverkusens Spielwitz überfordert Köln auf ganzer Linie

Drei Spiele hatte der FC vorab verloren, ein viertes wäre ein Novum in Baumgarts Schaffenszeit bei den Domstädtern. Er versuchte, auf seine in allen Belangen unterlegene Mannschaft einzuwirken und quittierte die nächste Leverkusener Großchance durch Grimaldo mit einem entnervten Kopfschütteln (35.). Es war kein einfacher Nachmittag für die Kölner Kultfigur, erst recht nicht, nachdem sein sich immerhin nicht aufgebendes Team unmittelbar vor der Halbzeit zwei erstklassige Gelegenheiten auf den Anschluss durch Davie Selke und Martel vergab. Letzterer hatte gar eine Doppelchance, doch Bayers Schlussmann Lukas Hradecky parierte erst stark seinen Kopfball nach einer Ecke und fing dann auch den Nachschuss gerade noch ab, ehe der Ball in vollem Umfang die Linie überquerte.