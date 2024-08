Generalprobe des Doublesiegers Belocian bewahrt Bayer vor nächster Testspielpleite

Auf dem Rasen entwickelte sich bei herrlichem Sommerwetter ein munteres Spiel, allerdings zunächst ohne klare Torchancen, aber mit leichten Vorteilen für Betis. Taktisch verzichtete Alonso auf große Innovationen. Dreierkette im Ballbesitz, hohe Außenverteidiger, viel Ballbesitz, sicheres Kombinationsspiel, dazu ein stabiles Zentrum mit Granit Xhaka und Robert Andrich – und in Victor Boniface eine zentrale Sturmspitze. Beim 1:4 in London fehlte noch ein klassischer Mittelstürmer in der Startelf, was sich in einem eklatanten Chancenmangel in den ersten 45 Minuten widerspiegelte. Das Rezept, mit Amine Adli auf einen agilen und wendigen Angreifer zu setzen, ging zumindest bei den „Gunners“ nicht auf, war aber in der Vorsaison immer wieder gewinnbringend.