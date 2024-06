Sechs Leverkusener noch dabei So viel Bayer steckt im Achtelfinale der EM

Noch bevor die deutsche Mannschaft in die K.o.-Phase startet, ist die Schweiz am Zug. Granit Xhaka wird die „Nati“ gegen Italien auf den Rasen des Olympiastadions in Berlin führen. Anstoß ist um 18 Uhr. Der Titelverteidiger geht nach seiner wenig überzeugenden Gruppenphase nicht unbedingt als Favorit in die Partie gegen das Team aus der Alpenrepublik, das sich durch gute Auftritte – nicht zuletzt gegen Deutschland – zu einer Art Geheimtipp gemausert hat, dem manche das Halbfinale oder gar mehr zutrauen.