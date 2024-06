Zehn Leverkusener im Einsatz So lief der EM-Start aus Sicht der Werkself

Deutschland Am Freitagabend eröffnete die DFB-Elf die Europameisterschaft mit einem 5:1-Sieg gegen Schottland. Die Zuschauer in München sahen einen von Anfang an überlegenen Auftritt der Mannschaft von Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer setzte erwartungsgemäß auf ein Leverkusener Trio in der Startelf. Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz bildeten eine Achse beim Kantersieg, den Letzterer nach knapp zehn Minuten Spielzeit mit seinem Tor zum 1:0 einläutete. Bayers Schlüsselspieler nutzte an der Strafraumgrenze ein technisch anspruchsvoll zu verarbeitendes Zuspiel von Joshua Kimmich für einen satten Schuss. Schottlands Keeper Angus Gunn erwischte den Ball zwar noch mit einer Hand, konnte ihn aber nur an den Innenpfosten lenken, von wo aus er im Tor landete. Nach 63 guten bis sehr guten Minuten machte Wirtz Platz für Leroy Sané.