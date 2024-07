„Hoffe, dass er bleibt“ So denkt Xhaka über Tahs Situation

Wirklich gehindert habe ihn die Verletzung aber nicht, versicherte Xhaka. „In dem Moment hatte ich so viel Adrenalin und so viele Schmerztabletten, da konnte ich es für 90 beziehungsweise 120 Minuten ausblenden“, sagte er. „Ich wollte auf dem Platz stehen und habe probiert, der Mannschaft so zu helfen.“ Im Urlaub nach der EM sei Bayer-Physio Sven Elsinger für drei Tage zu ihm gekommen, um die Verletzung zu behandeln. Inzwischen sei alles verheilt und Xhaka fühle sich fit, was die ersten Eindrücke im Training in Donaueschingen bestätigen. Die Lust, mit Bayer wieder anzugreifen, ist groß.