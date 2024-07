Doublegewinner beginnt Vorbereitung So ackern Bayer Leverkusens Profis für den Start

Sie ist kein Vergnügen, aber stets ein notwendiger Termin im Leben eines Fußballers: Am Sonntag stand für die Profis von Bayer Leverkusen die Leistungsdiagnostik an. Nach dem Urlaub ging es in der „Werkstatt“ der BayArena darum, die Spieler nach den Urlaub ordentlich ins Schwitzen zu bringen. Dabei wurden sie getestet, untersucht und auf ihre Belastbarkeit geprüft. Am Sonntagmorgen versammelten sich die ersten Kleingruppen im Reha- und Trainingszentrum des Doublegewinners und durchliefen verschiedenste Stationen im Bereich Koordination, Beweglichkeit und Stabilität. Dabei gab es auch einen ausführlichen Check der Gesundheit. Kurz gesagt: Die Leistungsdiagnostik ist eine Art Spieler-TÜV, bevor an diesem Montag (11 Uhr) für die Werkself die erste Einheit mit Trainer Xabi Alonso ansteht.