„Auch wenn es weh tut“ Rolfes sieht in der Final-Niederlage auch eine Chance

Ihre Feierstimmung wollten sich die Fans von Bayer Leverkusen nicht vermiesen lassen. Ungeachtet des deutlichen 0:3 (0:2) im Finale um die Europa League gegen Atalanta Bergamo ließen sie ihre Werkself nach dem Schlusspfiff hochleben, besangen die erste ungeschlagene Meisterschaft in der Geschichte der Bundesliga und skandierten vorfreudig „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“. So richtig Lust, sich feiern zu lassen, hatten die Leverkusener Profis an diesem Abend aber nicht. Sie standen geknickt vor dem in schwarz und rot getauchten Teil der Arena in Dublin, während wenige Meter weiter die Spieler aus Italien im Konfettiregen den 15 Kilogramm schweren Pokal in den irischen Nachthimmel reckten.