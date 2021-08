Saisonauftakt in Leipzig : Seoane will „totale Ernsthaftigkeit“ sehen

Leverkusen Vor dem Pokalspiel bei Lokomotive Leipzig räumt der Trainer von Bayer Leverkusen ein, dass die Vorbereitung suboptimal verlaufen ist. Von seiner Mannschaft erwartet er mindestens die gleiche Bissigkeit, wie sie von dem Viertligisten zu erwarten ist.

„Ich erwarte ein klassisches Pokalspiel mit eigenen Gesetzen, in dem der Gegner über seine Einstellung und Motivation kommen wird“, sagt der Schweizer. „Wir sind vorbereitet auf das, was uns erwartet und wissen, welche Schwierigkeiten so ein Duell mit sich bringt.“ Zweikampfstark, aggressiv und bissig erwartet der 42-Jährige die Leipziger – und fordert das gleiche von seinen Spielern. Bayer müsse mindestens die gleiche Intensität auf den Platz bringen, wie der Gegner. Nur so komme auch Leverkusens spielerische Überlegenheit zum Tragen.

Die sollte angesichts des Klassenunterschieds selbstverständlich sein. Die Sachsen spielen in der Regionalliga Nordost, der Bundesligist aus dem Rheinland will in die Champions League. Doch das war auch schon in der vergangenen Saison so – und im Achtelfinale des Pokals setzte es gegen den Viertligisten Rot-Weiss Essen dennoch eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung. An diese Schmach will Seoane seine Spieler nicht mahnend erinnern. „Sie wissen genau, was an diesem Tag schief gelaufen ist. Da kam vieles zusammen“, sagt er. „Das ist sicher noch in den Köpfen. Wichtiger ist aber, dass die Spieler von Anfang an da sind und wissen, was zu tun ist. Pokalspiele haben immer einen eigenen Reiz, aber auch eine gewisse Gefahr. Es gilt, diese Aufgabe mit totaler Ernsthaftigkeit anzunehmen“, betont der Chefcoach.