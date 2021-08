Heimdebüt des Bayer-Coaches : Seoane freut sich auf „mögliches Topspiel“

Bayers Cheftrainer Gerardo Seoane spendet seinen Spielern aufmunternden Applaus. Foto: AP/Michael Sohn

Leverkusen Der Trainer von Bayer Leverkusen steht vor seinem Heimdebüt. Rund 15.000 Zuschauer sind gegen Borussia Mönchengladbach erlaubt und werden erwartet. Die Bühne für ein Spektakel steht, doch Gerardo Seoane bleibt eher zurückhaltend.

Samstag, 18.30 Uhr, Topspiel, Flutlicht, ausverkauftes Stadion – und als Gegner kommt die Mannschaft in die BayArena, mit der sich die Werkself in den vergangenen Jahren intensive Duelle geliefert hat, auf dem Rasen und in der Tabelle. Der Spielplan hat Gerardo Seoane für sein Heimdebüt Borussia Mönchengladbach beschert. Entsprechend vorfreudig blickt der Trainer von Bayer Leverkusen auf die Partie „mit Derbycharakter“, wie es der Schweizer umschreibt.

Das Potenzial für ein Spektakel ist immer gegeben, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen. Bayers 4:3-Sieg in der vergangenen Saison war wohl eine der aufregendsten Partien des Jahres. Leverkusen lag zwei Mal in Rückstand, glich jeweils durch Lucas Alario aus, ehe Leon Bailey das 3:2 und Julian Baumgartlinger das 4:2 erzielten. Kurz vor dem Abpfiff steuerte Gladbachs Valentino Lazaro mit seinem „Scorpion Kick“, einer Art Kopfüber-Fallrückzieher mit der Hacke, ein schier unfassbares Tor zum Endstand bei. Die Partie hat alles geboten, was Fußball so beliebt macht: Tempo, Athletik, Spannung, Dramatik und Ästhetik.

Info So könnte die Werkself gegen Gladbach spielen Tor Hradecky Abwehr Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker Mittelfeld Palacios, Aránguiz – Diaby, Demirbay, Amiri Sturm Schick

Seoane ist allerdings zurückhaltend, wenn es um die Frage geht, ob die erlaubten und erwarteten rund 15.000 Zuschauer am Samstag ein vergleichbarer Höhepunkt erwartet. Das lasse sich erst nach den 90 Minuten beurteilen, betont der Schweizer und fügt hinzu: „Es hat eine Spur von einem möglichen Topspiel.“ Sicher ist, dass es ein Wiedersehen unter völlig anderen Vorzeichen wird – nicht nur, weil in Seoane und Adi Hütter nun zwei andere Trainer an der Seitenlinie stehen.

Bayers damaliger Doppeltorschütze Alario ist verletzt (Faserriss im Adduktorenbereich), trainiert aber immerhin schon individuell, Bailey ist nicht mehr Spieler der Werkself und geht jetzt für Aston Villa auf Torejagd. Florian Wirtz war an jenem denkwürdigen Sonntagabend im November dabei und könnte nach überstandenen Adduktorenbeschwerden sein Comeback feiern.

Der 18-Jährige hat zuletzt nur dosiert trainiert. Oberste Priorität hatte, dass er schmerzfrei wird. „Das ist uns sehr gut gelungen. Die Schmerzen sind zu 100 Prozent weg“, sagt Seoane. „Was es jetzt braucht, ist der Wiederaufbau der Strukturen, damit er genügend Kraft im Rumpf-Becken-Bereich hat. Daran haben wir viel gearbeitet und er konnte die letzten zwei, drei Tage immer mehr mit der Mannschaft machen.“ Das Abschlusstraining habe Wirtz komplett absolviert. „Wir werden uns zusammensetzen und in Ruhe besprechen, ob er der Mannschaft helfen kann und wie er sich fühlt“, beschreibt der Trainer den Entscheidungsprozess. „Er wird unmöglich 90 Minuten spielen können, aber vielleicht ist ein Teileinsatz möglich.“

Auch hinter Jeremie Frimpong, der unter der Woche eine Einheit wegen Schmerzen an der Leiste abbrechen musste, steht ein Fragezeichen. Der 20-Jährige konnte zuletzt wieder Teile des Trainings mitmachen. „Wir müssen abwägen, wie viel Einsatz möglich ist, ohne ein Risiko einzugehen“, betont Seoane, der zudem definitiv auf Karim Bellarabi (Muskelhüllenriss im Oberschenkel), Timothy Fosu-Mensah (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Edmond Tapsoba (Syndesmoseriss) verzichten muss.

Personell ist noch vieles im Fluss bei in Leverkusen. Am Donnerstagabend gab Bayer bekannt, dass Wendell zum FC Porto wechselt. Sieben Jahre trug der brasilianische Linksverteidiger das Trikot der Werkself. Es war eine Zeit, in der er sich vom Jungspund zum gestandenen Profi entwickelte. Lange war er Stammspieler, manchmal brillierte der 28-Jährige und manchmal leistete er sich katastrophale Aussetzer. Leistungstechnisch war er in den vergangenen Jahren so wankelmütig, wie die Werkself insgesamt. Aber er war auch eines der prägenden Gesichter der Mannschaft. 250 Pflichtspieleinsätze machen ihn zu Bayers Rekord-Brasilianer. Nun zieht es ihn nach Portugal.

„Wendell wünschen wir alles Gute für die Zukunft. Es ist eine tolle Lösung für ihn und eine neue Herausforderung“, sagt Seoane. „Er war viele Jahre hier und extrem wichtig in der Kabine mit seiner Persönlichkeit und seiner guten Laune – und hat tolle Leistungen gezeigt.“ Auch Sportdirektor Simon Rolfes verabschiedete den Brasilianer mit netten Worten: „Wendell hat sich leidenschaftlich mit Bayer 04 identifiziert und Eindruck hinterlassen. Er ist uns auch künftig immer willkommen.“