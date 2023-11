Standards als Waffe Parrilla ist Bayers Herr der ruhenden Bälle

Es ist die letzte Aktion vor dem Halbzeitpfiff, wenige Sekunden sind noch zu spielen. Bayer Leverkusens Jonas Hofmann steht an der linken Eckfahne bereit und fast alle im Stadion der TSG Hoffenheim erwarten eine Flanke, auch die Defensive der Gastgeber. Doch stattdessen spielt Hofmann flach an die Strafraumgrenze zum anrauschenden Alejandro Grimaldo, der den Ball direkt in den linken Winkel jagt. Die Spieler feiern sich für den Coup zum 2:0, an der Seitenlinie verschwindet allerdings der eigentliche Verantwortliche für die listige Variante in einer Jubeltraube: Sebastian Parrilla.