Klare Niederlage in London Bayer Leverkusen schwächelt beim FC Arsenal

Im Ausverkauften Emirates Stadion anzutreten, hat freilich auch für einen Test seinen Reiz. Auch, wenn die Kulisse nicht ganz so lautstark wie bei einem Pflichtspiel war, traten die Gastgeber von Anfang an aufs Gaspedal. Arsenal lief früh an, machte Tempo und setzte die Werkself unter Druck, leichtere Mängel in der Präzision waren aber zunächst auf beiden Seiten zu sehen. Die Teams sind noch in der Vorbereitung, in dieser allerdings bereits weit vorangeschritten. Insofern rechneten wohl nicht nur die 60.000 Zuschauer mit einem interessanten Aufeinandertreffen.