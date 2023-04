Erfolgsserie fortgesetzt Bayer feiert wichtigen Sieg gegen Leipzig im Kampf um den Europapokal

Daran gemessen, was für spektakuläre Duelle sich beide Teams in den vergangenen Jahren geliefert haben, war das 14. Aufeinandertreffen in der Liga lange ein überschaubares fußballerisches Vergnügen. Bayer begann fehleranfällig, die Gäste wirkten einen Tick zielstrebiger, kamen aber nicht zu klaren Abschlüssen. Viel wurde auf beiden Seiten geblockt, oft war immer noch ein Bein dazwischen. So blieb es vorerst eine zähe Angelegenheit – bis Leverkusens Piero Hincapie aus knapp 30 Metern einfach mal abzog und den Querbalken traf (32.).