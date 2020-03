„Dürfen nicht rumjammern“ : Völler fordert wegen Coronavirus „klare Kante“ von Uefa

Rudi Völler. Foto: AP/Michael Probst

Leverkusen Vor dem Abflug nach Glasgow äußerte Rudi Völler Bedenken angesichts möglicher Spielabsagen wegen des Coronavirus und fordert vom europäischen Fußballverband Entscheidungen. Dem Profifußball insgesamt rät er „nicht rumzujammern.“

Ein Auswärtsspiel im Ibrox Stadium, der legendären Spielstätte der Glasgow Rangers, ausverkauftes Haus, Flutlicht, Europapokal-Magie – das Gastspiel von Bayer Leverkusen bei den von Liverpool-Legende Steven Gerrard trainierten Schotten bietet eigentlich alle Voraussetzungen für einen erinnerungswürdigen Fußballabend. Doch die Corona-Krise hat den Fußball erreicht. Auch hier steht alles im Zeichen des Virus, der längst in Europa angekommen ist. Angesichts der Spielabsagen italienischer Klubs in der Europa League macht sich Rudi Völler sorgen, ob der Spielplan eingehalten werden kann.

„Es werden einige Spiele wahrscheinlich nicht stattfinden, aber mir fehlt die Fantasie, wann sie nachgeholt werden sollen“, sagte Leverkusens Sportgeschäftsführer vor dem Abflug nach Schottland. „Ich bin gespannt, wie es in den nächsten Tagen weitergeht und wie es am Wochenende alles abläuft.“ Die Absagen auf internationaler Ebene hätten natürlich auch Auswirkungen auf den nationalen Fußball. Der angesichts der Europameisterschaften im Sommer sehr dicht getaktete Spielplan droht, durcheinander zu geraten. „Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem die Uefa gefordert ist. Natürlich kann erstmal jede Liga für sich selbst entscheiden, wie sie es regelt.“

Die entscheidenden Fragen seien, wie mit dem Wettbewerb umzugehen ist, wann Nachholspiele stattfinden sollen und was aus der EM wird. „Alleine die Partien, die am Donnerstag ausfallen – wann sollen die denn bitte nachgeholt werden“, fragte sich Völler. „Die Uefa ist am Zug und muss klare Kante zeigen und sagen, wie es weitergeht, ob jetzt oder in zwei Monaten. Alles auf die nationalen Ligen zu schieben, reicht nicht."

Am Montag gibt es zunächst eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt mit Vertretern aller Vereine. „Da werden wir alle miteinander diskutieren und entscheiden, was das Beste für den deutschen Fußball ist“, sagte Völler und fügte hinzu: „Gerade im Profifußball dürfen wir jetzt nicht rumjammern. Es ist nicht schön, aber wir müssen mit der Situation vernünftig umgehen. Aber es gibt Leute, denen es in dieser Phase stark betroffen sind und denen es nicht gut geht.“

Nicht mit nach Schottland fliegen indes die Verletzten Profis Kevin Volland (Syndesmoseriss), Lars Bender (Hüftprellung), Sven Bender (Innenbandverletzung), Nadiem Amiri (Kapselruptur in der Schulter), Lucas Alario (Schulterprobleme) sowie Daley Sinkgraven (Halsentzündung). Trotzdem ist Völler für das Achtelfinal-Hinspiel guter Dinge. „Das wird ein tolles Spiel mit toller Atmosphäre, die auch uns stimulieren wird“, sagte der 59-Jährige. Er habe die Stimmung im Ibrox-Stadium „vor vielen, vielen Jahren“ als aktiver Profi selbst erleben dürfen. „Wir wollen dort die Basis legen, dass wir eine Runde weiterkommen.“