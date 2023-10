Trotz Derbysieg und DFB-Nominierung Bayers Robert Andrich nur bedingt in Feierlaune

Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League der vergangenen Saison zog sich der gebürtige Potsdamer einen Mittelfußbruch zu und fiel bis in die Sommervorbereitung hinein aus. Die Verletzung hat ihn freilich zurückgeworfen, doch auch die Konkurrenz im Kader ist deutlich stärker als vergangene Saison. Granit Xhaka ist in Bayers Schaltzentrale unersetzbar, Exequiel Palacios in der Form seines Lebens. In der aktuell so erfolgreichen Stammformation der Werkself ist nur noch selten Platz für Andrich. In der Europa League kommt er zum Einsatz, in der Liga nur als Reservist – oder wie gegen Köln gar nicht. Aus der Zuschauerrolle heraus sprach er von einem „absolut verdienten Sieg, auch in der Höhe“.