Übergabe der Meisterschale Bayer 04 richtet Appell an seine Fans

Jeder Fan von Bayer Leverkusen dürfte sich noch lebhaft an die Szenen bei dem 5:0 gegen Werder Bremen erinnern – erst recht, wenn er live dabei war. Schon kurz vor dem Schlusspfiff stürmten einige Anhänger in Schwarz-Rot den Rasen, das Spiel war unterbrochen, wurde dann fortgesetzt, doch spätestens nach dem Tor von Florian Wirtz zum Endstand in der 90. Minute gab es kein Halten mehr. Schiedsrichter Harm Osmers pfiff die Partie streng genommen ein paar Sekunden zu früh ab. Der Rest dieses denkwürdigen Tages war pure Euphorie, Fans und Teile der Mannschaft bildeten dicht gedrängt auf dem Rasen ein glückseliges Menschenmeer.