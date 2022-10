Rolfes lobt Willen : Bayer redet sich nach Remis gegen schwache Wolfsburger stark

Leverkusen Bayer Leverkusens Sportgeschäftsführer Simon Rolfes sieht das 2:2 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg als Schritt in die richtige Richtung. Die Lage der Werkself bleibt aber prekär.

Wie sehr sich die Ansprüche bei Bayer Leverkusen verändert haben, lässt sich an den Reaktionen auf das 2:2 (1:1) gegen den VfL Wolfsburg ablesen. Nach dem erschreckenden 1:5 in Frankfurt und der ersten kompletten Trainingswoche unter Xabi Alonsos Regie gab es nur ein Ziel: Bloß nicht schon wieder verlieren, schon gar nicht mit einer Leistung, die einem sportlichen Offenbarungseid gleichkommt. Das ist durch das Remis gelungen, viel mehr aber nicht.

Insofern kam die Mannschaft den Forderungen aus der organisierten Fanszene nach. Der Dachverband „Nordkurve12“ richtete unter der Woche einen offenen Brief an den Klub. Darin war von Profis die Rede, die nur für ihre Egos spielen – und von „Leiharbeitermentalität“. Ob sich das Verhältnis zwischen Fans und Werkself durch das 2:2 nachhaltig verbessert hat, bleibt abzuwarten. Wirklich geholfen hätte wohl nur ein Sieg. Immerhin: Die Unterstützung von den Rängen war da, Pfiffe gab es nach dem Schlusspfiff nur vereinzelt.

Doch Bayer bleibt mit neun Punkten nah an der Abstiegszone, die Lage prekär. Zur Geschichte des Remis gegen Wolfsburg gehört die Tatsache, dass die Gäste aus Niedersachsen ein schwacher Gegner waren. Nach dem 1:0 durch Moussa Diaby (17.), der wenige Minuten zuvor einen Elfmeter verschossen hatte, kam der VfL durch ein Eigentor von Robert Andrich zum Ausgleich (28.). Ein Strafstoß brachte wiederum Wolfsburg in Front (54.), ehe Frimpong das Remis sicherte.

Offen bleibt die Frage, wo die Punkte für die erhoffte Aufholjagd herkommen sollen, wenn es aktuell selbst für einen Heimsieg gegen zwar kompakte, aber nach vorne biedere bis ideenlose Wolfsburger nicht reicht. „Im nächsten Spiel“, sagte Rolfes. „Wir müssen uns Stück für Stück vorkämpfen.“ In der Liga steht am Samstag die Partie bei RB Leipzig an (15.30 Uhr), vorher geht es in der Champions League am Mittwoch bei Atlético Madrid weiter (21 Uhr).