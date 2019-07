Zweites Testspiel endet unentschieden : Pohjanpalo muss raus, Alario trifft doppelt

Zell am See Der Finne muss beim 2:2 im Test gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar nach rund 20 Minuten mit Schmerzen im Fuß ausgewechselt werden. Trainer Peter Bosz gibt dennoch Entwarnung.

Ansehnlich war es nicht gerade, was die Werkself gegen SD Eibar zustande brachte. Das war allerdings vor allem der Tatsache geschuldet, dass im zweiten Testspiel des Samstags fünf Akteure aus der U19 in der Startelf standen. Die zweitweise hitzige, kämpferische und fußballerisch nur selten attraktive Partie endete 2:2-Unentschieden (0:1). Lucas Alario schnürte dabei einen Doppelpack.

Der 24-jährige Angreifer hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Seit März 2018 stand er nicht mehr in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Eine Durchblutungsstörung im rechten Sprungbein setzte ihn seitdem außer Gefecht. Zwischenzeitlich drohte gar das Ende seiner Karriere. Doch der bei den Bayer-Fans beliebte Stürmer kämpfte sich geduldig heran und war bislang in der Vorbereitung wieder im Mannschaftstraining. Wie es weitergeht, werden die kommenden Tage zeigen.

Zum Spiel: Beide Mannschaften neutralisierten sich zunächst weitgehend. Die besseren Torchancen hatte indes das giftig auftretende Team aus Eibar, das in der 32. Minute verdient in Führung ging, nachdem Ekhi Bravo einen vom Querbalken abgeprallten Schuss im Fünfmeterraum lauernd über die Linie bugsierte. Direkt im Anschluss blockte Panagiotis Retsos in höchster Not eine Hereingabe der Spanier (33.). Eine Parade von Ramazan Özcan verhinderte einen höheren Rückstand kurz vor der Halbzeit. Bayers Defensive konnte sich nicht über Arbeitsmangel beklagen. Offensiv lief hingegen vor allem in der ersten Halbzeit nicht viel zusammen.