Bayers Duo bei der Copa Hincapie trifft kurios, Palacios ohne Einsatz

Der Leverkusener stand in der Startelf und markierte in der 13. Minute die Führung. Nahe der Eckfahne schlug der Abwehrspieler der Werkself eine als Flanke geplante Hereingabe, von Jamaikas Kasey Palmer entscheidend abgefälscht wurde, und plötzlich hinter Torhüter Jahmali Waite im langen Eck landete. Ecuador erhöhte daraufhin per Elfmeter auf 2:0, doch im zweiten Durchgang verkürzte Jamaika auf 2:1. Den ersten Sieg bei dieser Copa América nach dem 1:2 gegen Venezuela zum Start hat das Tor zum 3:1-Endstand zu Beginn der Nachspielzeit perfekt gemacht. Hincapie absolvierte wie schon zum Auftakt auch das zweite Spiel über die komplette Distanz.