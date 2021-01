„Habe nicht damit gerechnet“ : Abschied der Benders hat Peter Bosz überrascht

Lars Bender (l.) – hier im Duell mit Herthas Matteo Guendouzi – kann sich nach überstandenem Faserriss am Samstag wieder für die Werkself in Zweikämpfe werfen. Foto: dpa/Ina Fassbender

Leverkusen Vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen äußert sich Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz zum angekündigten Karriereende seiner Leitwölfe. Lars Bender steht nach überstandenem Faserriss vor seinem Comeback.

Kurz vor Weihnachten hatten Lars und Sven Bender keine frohe Botschaft für die Fans der Werkself. Die 31-jährigen Zwillingsbrüder kündigten ihr Karriereende nach der aktuellen Saison an und begründeten den Schritt plausibel: Ihre von vielen Verletzungen geschundenen Körper machen die extreme Belastung eines Fußballprofis nicht mehr auf Dauer mit. Die vielen Rückschläge und Rehas hätten zu viel Kraft gekostet – physisch wie psychisch. Aber in ihrem letzten halben Jahr wollen die beiden nochmal Vollgas geben, um ein erfolgreiches Schlusskapitel ihrer bemerkenswerten Laufbahnen zu schreiben.

Für Lars Bender kommt diese Gelegenheit früher als für seinen Bruder. Er ist nach überstandenem Faserriss schon länger wieder im Teamtraining und steht für das Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr) wieder zur Verfügung – gerade rechtzeitig, nachdem sich in Mitchell Weiser der andere nominelle Rechtsverteidiger im Kader am linken Oberschenkelmuskel verletzt hat und mehrere Wochen ausfällt.

Info So könnte die Werkself gegen Bremen spielen Tor Hradecky Abwehr L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven Mittelfeld Baumgarltinger, Amiri, Wirtz Angriff Diaby, Alario, Bailey

Für Trainer Peter Bosz war das angekündigte Aus der Benders im Sommer eine überraschende Angelegenheit. Der Verein hatte sich in den Vorwochen intensiv, aber letztlich vergeblich um eine Vertragsverlängerung mit den Zwillingen bemüht. Er habe nicht damit gerechnet, dass die beiden dem Profifußball den Rücken kehren.

„Sie sind sehr wichtig für uns. Ich habe in meiner langen Karriere noch nicht oft mit Spielern gearbeitet, die so eine Mentalität haben – positiv, direkt und kritisch sich selbst sowie der Mannschaft gegenüber, wenn es notwendig ist. Das ist besonders und wird uns sehr fehlen in den kommenden Jahren“, sagt Bosz. „Ich hatte es nicht erwartet, weil ich weiß, dass sie Fußball-Liebhaber sind, aber sie haben es mir erklärt und ich verstehe, dass der Körper irgendwann Stopp sagt, weil es nicht mehr geht.“

Lesen Sie auch Bayer-Profis : Lars und Sven Bender beenden im Sommer ihre Karrieren

Die beiden Leitwölfe und internen Wortführer zu ersetzen oder zumindest zu kompensieren, ist freilich eine große Herausforderung für die Verantwortlichen des Werksklubs. „Wir müssen für die kommende Saison schauen, wie wir den Kader aufstellen. Sie werden uns nicht nur fußballerisch, sondern auch als Führungsspieler fehlen.“

Gegen das Team von der Weser erwartet Bosz nach zuletzt zwei verspielten Führungen sowie zwei Niederlagen in Serie eine deutliche Leistungssteigerung – und natürlich einen Sieg. Dafür haben er und sein Trainerteam in den vergangenen Tagen akribisch gearbeitet. Neben Taktiksitzungen und dem Bosz-typischen Fußballkonditionstraining standen in der Woche nach Angaben des 57-Jährigen auch viele Einzelgespräche auf dem Programm. „Das war wichtig für die Spieler“, sagt der Niederländer.