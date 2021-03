Videoanalyse in Echtzeit : Die Augen von Peter Bosz schlagen die Technik

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainerteam setzt direkt am Spielfeldrand auf Live-Videos. Ein High-Tech-Sport sei Fußball aber nicht, sagt Peter Bosz.

Und das funktioniert so: Bayers Analyst Simon Lackmann sitzt auf der Tribüne und bekommt die Aufnahmen des Spiels live rein, unten auf der Trainerbank sitzt Daum und kann die Bilder direkt abrufen. Zusammen mit Bosz diskutieren er und Maas dann einzelne Szenen, um zu erkennen, was auf dem Rasen schief läuft und was nicht. „Wir nehmen Szenen, die wir interessant finden“, sagte Bosz. „Wieso kriegen wir keinen Druck auf den Gegner? Wie stehen wir? Sind wir kompakt genug? Finden wir den freien Mann? Laufen wir falsch an? Was können wir besser machen?“, seien dabei einige der zentralen Fragen. „Das bereiten wir dann für die Halbzeit vor. Da haben wir dann gut zehn Minuten zeit, mit den Spielern zu reden – und ihnen die Videos zu zeigen.“