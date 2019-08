Lob für Trainerkollegen Steffen Baumgart : Bosz ist verliebt in Paderborns Fußball

Bosz ist verliebt in Paderborns Fußball

Rechnet am Samstag gegen Paderborn mit vielen Toren: Bayers Trainer Peter Bosz. Foto: dpa/Marijan Murat

Leverkusen Der Trainer der Werkself gerät beim Spielstil des Aufsteigers ins Schwärmen. Er glaub auch nicht, dass sich die Paderborner in der BayArena in der eigenen Hälfte einigeln werden.

Peter Bosz ist kein Trainer, der sich sonderlich für die Vergangenheit interessiert. Auf die in den Vorjahren von Bayer 04 stets verlorenen Auftaktspiele der Bundesliga angesprochen, sagt der Niederländer schlicht, dass das nichts mit der Gegenwart zu tun hätte. „Entscheidend ist, dass wir am Samstag voll da sind“, betont der Niederländer. „Was in den Jahren davor passiert ist – keine Ahnung. Da war ich noch nicht da.“ Ihm gehe es im Heimspiel gegen den SC Paderborn vor allem um den Sieg und drei Punkte. Ein Erfolgserlebnis zum Ligastart sei nicht nur für die Tabelle gut, sondern gebe auch „ein gutes Gefühl“ und sei schon alleine deswegen wichtig.