Bayers Torjäger vor Comeback Patrik Schick will in Wolfsburg angreifen

Doch da erwartet ihn eine andere Situation als vor seinem langfristigen Ausfall. Letztlich verpasste der Angreifer, der in der Saison 2021/22 bei Bayer auftrumpfte und mit 24 Treffern in 27 Einsätzen zweitbester Torschütze der Liga war, wettbewerbsübergreifend 35 Partien. Damals war er der unumstrittene Stammstürmer, inzwischen ist in Victor Boniface ein weiterer Topangreifer im Kader, der mit bislang sieben Toren und zwei Vorlagen in sieben Ligaspielen nachhaltig überzeugt hat. Der Nigerianer ist zudem binnen weniger Wochen zum Fanliebling avanciert – nicht nur wegen seines Torhungers, sondern auch durch seine ebenso unbekümmerte wie trickreiche Spielweise, die in Stadien immer wieder für anerkennendes Raunen sorgt.