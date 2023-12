Bayer Leverkusens Torjäger Patrik Schick lässt wieder die Muskeln spielen

Richtig sicher war sich Patrik Schick nicht. Wenige Sekunden, nachdem er den Ball in klassischster Mittelstürmermanier im Tor des SC Paderborn untergebracht hatte, drehte er zum Jubeln ab, streckte den Arm aus und lief Richtung Nordkurve. Er schien nicht so recht zu wissen, wie er den entscheidenden Treffer zum 3:1 im Achtelfinale des DFB-Pokals feiern sollte. Jeremie Frimpong kam dazu und zeigte seinem Teamkollegen, welche Geste er jetzt sehen will: den „Muskelmann-Jubel“. Der 27-Jährige hat die selbstbewusste Bizepspräsentation spätestens in der Saison 2021/22 als sein Markenzeichen etabliert. Damals schoss er 24 Tore in 27 Ligaspielen und ließ beinahe schon inflationär die Muskeln spielen.