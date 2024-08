Bayer-Star Patrik Schick „Ich bin bereit, um meinen Platz zu kämpfen“

Nach langer Leidenszeit meldete sich Patrik Schick in der vergangenen Saison mit zahlreichen wichtigen Treffern zurück. Seinen Stammplatz in der Sturmspitze hat der Tscheche jedoch an Victor Boniface verloren, weshalb derzeit spekuliert wird, ob Bayer den 29-Jährigen bei einem passenden Angebot abgeben würde. Im Trainingslager der Werkself im Schwarzwald haben wir mit ihm über den Konkurrenzkampf im Angriff, die EM und neue Herausforderungen in dieser Saison gesprochen.